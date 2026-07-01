Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί με κάθε επισημότητα ο Τρέι Λάιλς, ο Καναδός φόργουορντ που εντυπωσίασε με τη φανέλα της «Βασίλισσας» τη φετινή σεζόν.

Ο Τρέι Λάιλς έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ και είναι πλέον διαθέσιμος να διαπραγματευτεί το επόμενο συμβόλαιο της καριέρας του με όποια ομάδα επιθυμεί, με τον Καναδό να είναι ήδη περιζήτητος στην αγορά, εξαιτίας των καταπληκτικών του εμφανίσεων με τους «Μερέγχες», που εκτόξευσαν την αξία του στο μπασκετικό χρηματιστήριο.

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