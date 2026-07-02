Παρελθόν από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ αποτελεί ο Βίτορ Περέιρα. Ο σύλλογος της Premier League ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασία με τον Πορτογάλο ο οποίος είχε μια σύντομη θητεία στο «City Ground».

Ο 57χρονος πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, ο οποίος διαδέχθηκε τον Σον Ντάις τον Φεβρουάριο, οδήγησε την ομάδα στην εξασφάλιση της παραμονής στην Premier League και στην πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Europa League.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες στον Βίτορ και τους συνεργάτες του για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους στον σύλλογο. Εκπροσώπησαν τη Φόρεστ με τεράστια αφοσίωση», αναφέρει η ανακοίνωσή.

Ο Περέιρα ήταν ο τέταρτος προπονητής κατά τη διάρκεια μιας χαοτικής σεζόν, η οποία σημαδεύτηκε από τις αποχωρήσεις των Νούνο Εσπίριτο Σάντο, Άγγελου Ποστέκογλου και Σον Ντάις.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, τη Φόρεστ αναλαμβάνει ο Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος οδήγησε την Κρίσταλ Πάλας στην κατάκτηση του Conference League.