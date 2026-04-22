Η Τσέλσι απέλυσε τον προπονητή Λίαμ Ροσενιόρ, έπειτα από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων που έριξε τη λονδρέζικη ομάδα στην έβδομη θέση της Premier League.

Ο Άγγλος τεχνικός παρέμεινε λιγότερο από τέσσερις μήνες στον πάγκο από την πρόσληψή του τον περασμένο Ιανουάριο.

Είχε αναλάβει τα ηνία μετά την αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα, όμως οι επτά ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις οδήγησαν τη διοίκηση της Τσέλσι στην απόφαση για αλλαγή, την ώρα που διακυβεύεται η έξοδος στο Champions League.