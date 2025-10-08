Ο Σάσα Ομπράντοβιτς θα είναι ο νέος προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, σύμφωνα με την «Telegraf».

Ο Σέρβος τεχνικός επιστρέφει στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», έπειτα από ένα κακό ξεκίνημα της ομάδας στη φετινή σεζόν, μετρώντας τρεις ήττες, από την Αρμάνι Μιλάνο και την Μπάγερν Μονάχου στην Euroleague, καθώς και από τη Ζαντάρ στην Αδριατική Λίγκα.

Αυτό είναι το δεύτερο πέρασμα του Ομπράντοβιτς από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, τον οποίο είχε καθοδηγήσει από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2020, προτού αντικατασταθεί από τον Ντέγιαν Ράντονιτς.

Όσον αφορά τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του συλλόγου τον Οκτώβριο του 2023. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατέκτησε έναν τίτλο στην Αδριατική Λίγκα, δύο Κύπελλα Ραντοβόι Κόρατς και ένα πρωτάθλημα Σερβίας.

Ωστόσο, η κακή εκκίνηση της φετινής σεζόν, σε συνδυασμό με τις πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών, στάθηκε μοιραία. Η ήττα από τη Ζαντάρ στο Βελιγράδι κρίθηκε ανεπίτρεπτη και ουσιαστικά έφερε το τέλος της συνεργασίας του με τον σύλλογο, που τον ενημέρωσε ότι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο.