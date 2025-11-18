Δύο ημέρες μετά την ήττα του στον τελικό του ATP Finals, από τον Γιανίκ Σίνερ, ο Κάρλος Αλκαράθ ανακοίνωσε ότι δεν θ’ αγωνισθεί στους τελικούς του Davis Cup, που θα γίνουν στην Μπολόνια (18-23 Νοεμβρίου).

Ο Ισπανός επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, ταλαιπωρείται από οίδημα στον οπίσθιο μηριαίο μυ, και αναφερόμενος στον τραυματισμό του, ανέφερε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Λυπάμαι πραγματικά που ανακοινώνω ότι δεν θα μπορέσω να παίξω για την Ισπανία στο Davis Cup στην Μπολόνια. Ο γιατρός μού συνέστησε να μην συμμετάσχω στην διοργάνωση. Πάντα έλεγα ότι το να παίζω για την Ισπανία είναι το σπουδαιότερο πράγμα στον κόσμο και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος με την προοπτική να τους βοηθήσω να κερδίσουν το τρόπαιο. Πηγαίνω σπίτι με βαριά καρδιά …»