Η Ονς Ζαμπέρ, η οποία στο παρελθόν είχε φτάσει μέχρι το Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι περιμένει αγοράκι.

Κάτω από μια φωτογραφία της ίδιας και του συζύγου της, Καρίμ Καμούν, στην οποία κρατούν ένα βρεφικό φορμάκι στα χρώματα του Wimbledon, η Τυνήσια τενίστρια δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Instagram:

«Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα για να αναζωογονηθούμε και να αναζωογονηθούμε. Αποδεικνύεται ότι έχουμε σχεδιάσει την πιο χαριτωμένη επιστροφή. Το γήπεδο θα πρέπει να περιμένει λίγο ακόμα, γιατί σύντομα. θα καλωσορίσουμε έναν νέο μικρό συμπαίκτη. Ένα αγοράκι θα ενταχθεί στην ομάδα τον Απρίλιο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ons Jabeur أنس جابر (@onsjabeur)

Η τρεις φορές φιναλίστ Grand Slam (Wimbledon 2022, 2023 και US Open 2022) ανακοίνωσε στις 17 Ιουλίου ότι θα έκανε ένα διάλειμμα από την καριέρα της μετά από δύο χρόνια, στα οποία ταλαιπωρήθηκε από συνεχείς τραυματισμούς.

Η Ζαμπέρ, η πρώτη από την Αραβία που έφτασε σε τελικό Grand Slam, δυσκολευόταν με τη φόρμα της τους τελευταίους μήνες, αποτυγχάνοντας να περάσει τον τρίτο γύρο ενός major φέτος.

Η Τυνήσια, που συχνά αποκαλείται «υπουργός ευτυχίας» για την χαρούμενη προσωπικότητά της, είπε τότε ότι δεν ένιωθε πραγματικά ευτυχισμένη στο γήπεδο.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 79η θέση στην κατάταξη της WTA.