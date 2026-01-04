Η επιστροφή της Έμμα Ραντουκάνου στο τένις αναβάλλεται, αφού η Βρετανίδα τενίστρια απέσυρε τη συμμετοχή της από τον αγώνα με την Ναόμι Οσάκα στο πλαίσιο του United Cup μικτών ομάδων στο Περθ.

Η Ραντουκάνου αντιμετωπίζει προβλήματα φυσικής κατάστασης από την κατάκτηση του Αμερικανικό Όπεν ως έφηβη το 2021, αν και είχε ξαναβρεί ρυθμό με την πορεία της μέχρι τα προημιτελικά του Μαϊάμι Όπεν πέρσι, πριν αναγκαστεί να τερματίσει πρόωρα τη σεζόν λόγω ενοχλήσεων.

Η 23χρονη Βρετανίδα ήταν προγραμματισμένο να δώσει το πρώτο της παιχνίδι από τον Οκτώβριο απέναντι στην Οσάκα, εν όψει της προετοιμασίας για το Αυστραλιανό Όπεν, όμως ο αρχηγός της ομάδας, Τιμ Χένμαν, δήλωσε ότι ο αγώνας ήρθε πολύ νωρίς.

«Να είμαι ειλικρινής, ήταν πολύ κοντά», είπε ο Χένμαν στον αυστραλιανό σταθμό Nine και πρόσθεσε: «Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Η Έμμα προπονούνταν πολύ καλά και είχε βελτιωθεί. Αλλά νιώσαμε σήμερα το πρωί ότι ήταν λίγο νωρίς».

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η Ραντουκάνου απέσυρε τη συμμετοχή της λόγω τραυματισμού.

«Δεν νομίζω ότι έχει αποκλειστεί εντελώς από τη διοργάνωση. Κρατάμε τα δάχτυλα σταυρωμένα», πρόσθεσε ο Χένμαν, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Το επόμενο παιχνίδι της Βρετανίας στη φάση των ομίλων είναι απέναντι στην Ελλάδα. Η ομάδα βρίσκεται ήδη χωρίς τον Νο10 του κόσμου, Τζακ Ντρέιπερ, που αντιμετωπίζει τραυματισμό στο αριστερό χέρι.

Το Αυστραλιανό Όπεν θα διεξαχθεί από τις 18 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου.