Η Αρίνα Σαμπαλένκα, δεν θα συμμετάσχει στο τουρνουά WTA 1000, που θ’ αρχίσει στις 24 Σεπτεμβρίου στο Πεκίνο, καθώς επιδεινώθηκε ο τραυματισμός της, στην μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε στην πορεία της προς την κατάκτηση του εφετινού US Open.

«Η Αρίνα δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό που υπέστη κατά την διάρκεια του US Open και θα χάσει το China Open του 2025», ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές του πρώτου τουρνουά WTA 1000 στην ασιατική περιοδεία.

Από την πλευρά της, η Λευκορωσίδα επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία πέρυσι ηττήθηκε στα προημιτελικά στο, δήλωσε στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Weibo», «πολύ λυπημένη» που έπρεπε να αποσυρθεί από το τουρνουά λόγω ενός «μικρού τραυματισμού»:

«Θα επικεντρωθώ στην ανάρρωση και θα προσπαθήσω να επιστρέψω στα γήπεδα στο 100%», πρόσθεσε η 27χρονη τενίστρια, η οποία αναμένεται να υπερασπισθεί τον τίτλο της στην πόλη Γουχάν της Κίνας, στο τελευταίο WTA 1000 της σεζόν (6-12/10).