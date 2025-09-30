O Κάρλος Αλκαράθ χρειάζεται ξεκούραση και γι’ αυτό εκείνος και τα μέλη της ομάδας του αποφάσισαν να μην συμμετάσχει στο Shanghai Masters 1000 (1-12 Οκτωβρίου).

Το φορτίο των 74 αγώνων στα πόδια του Ισπανού πρωταθλητή απαιτεί προσοχή, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Αλκαράθ υπέστη διάστρεμμα στον αστράγαλό του στον πρώτο γύρο του Τόκιο -τουρνουά που κατέκτησε σήμερα νικώντας τον Τέιλορ Φριτζ με 6-4, 6-4 στον τελικό- και έκτοτε πρέπει να παίζει με επίδεσμο.

«Μετά τα πρόσφατα σωματικά προβλήματά μου, η καλύτερη απόφαση είναι να ξεκουραστώ και, δυστυχώς, δεν θα παίξω στη Σανγκάη», ανέφερε ο Κάρλος Αλκαράθ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κάτοχος έξι Grand Slam θα επιστρέψει στους αγώνες από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου στο Six Kings Slam στο Ριάντ. Εκεί θα αγωνιστεί μαζί με τους Νόβακ Τζόκοβιτς, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Στέφανο Τσιτσιπά, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα “Marca”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη σεζόν έχασε και τους αγώνες του Mutua Madrid Open και αυτούς του Τορόντο.

Η απουσία του Αλκαράθ από τη Σανγκάη σημαίνει ότι θα χάσει 200 βαθμούς. Ωστόσο, διατηρεί ένα άνετο προβάδισμα 760 βαθμών στην κορυφή της κατάταξης της ATP, εξασφαλίζοντας την παγκόσμια πρωτοπορία του μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.