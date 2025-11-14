Ο Γιανίκ Σίνερ έδωσε συνέχεια στο εντυπωσιακό του σερί σε κλειστά γήπεδα, φτάνοντας τις 29 διαδοχικές νίκες, μετά την επικράτησή του με 2-0 σετ (6-3, 7-6) του Μπεν Σέλτον στο ATP Finals, που διεξάγεται στο Τορίνο.

Η ατμόσφαιρα στην «Inalpi Arena» ήταν σχετικά χαλαρή, καθώς ο Ιταλός είχε ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλο «Μπγιον Μποργκ» και το εισιτήριο για τον αυριανό (15/11) ημιτελικό απέναντι στον Άλεξ Ντε Μινόρ. Από την άλλη, ο Σέλτον είχε μείνει εκτός συνέχειας μετά τις δύο ήττες του στη φάση των ομίλων.

Στο πρώτο σετ, ο Αμερικανός έχασε την ευκαιρία να κάνει το break στο 2-1, κι έτσι ο Σίνερ που «μίλησε» στα κρίσιμα σημεία με άσους, εκ των οποίων δύο στο τέταρτο game, κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό και να κάνει το 1-0.

Το δεύτερο σετ ήταν πιο ανταγωνιστικό, με τον Σέλτον να πιέζει, να σερβίρει τρεις φορές για να μείνει ζωντανός και να σώζει match point στο 5-4. Παρ’ όλα αυτά, ο Σίνερ παρέμεινε σταθερός, έστειλε το σετ στο tie-break και εκεί «κλείδωσε» τη νίκη.

Χα.Π.