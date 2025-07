Tένις και ποδόσφαιρο συναντήθηκαν σήμερα (4/7) στο Γουίμπλεντον σε μια συγκινητική στιγμή, όπου ο Πορτογάλος Φρανσίσκο Καμπράλ μπήκε στο γήπεδο με μια μαύρη κορδέλα στο μανίκι του, ως φόρο τιμής στον Ντιόγκο Ζότα, που χθες τα ξημερώματα βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα, στην ισπανική επαρχία θαμόρα, στο 65ο χιλιόμετρο της αυτοκινητόδρομου A-52, κοντά στον δήμο Παλάσιος ντε Σανάμπρια.

Στο θρυλικό All England Club, όπου η παράδοση υπαγορεύει ότι οι παίκτες πρέπει να φορούν καθαρό λευκό, αυτός ο αυστηρός ενδυματολογικός κώδικας παραβιάστηκε για πρώτη φορά μετά από 148 χρόνια, αφού εγκρίθηκε η χρήση περιβραχιόνων και συμβόλων πένθους, αποδεικνύοντας τον αντίκτυπο της απώλειας που συγκλόνισε τον παγκόσμιο αθλητισμό για τους αδερφούς Ζότα.

Ο Φρανθίσκο Καμπράλ, Νο. 40 στον κόσμο στο διπλό, δεν γνώριζε προσωπικά τον Ντιόγκο Ζότα-όπως αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα A’ Bola-, αλλά δεν δίστασε να αποτίσει φόρο τιμής στον συμπατριώτη του.

«Ήταν πολύ, πολύ θλιβερά νέα. Αν και δεν τον γνώριζα προσωπικά, ήξερα από έναν κοινό φίλο ότι ήταν ένας φανταστικός άνθρωπος», δήλωσε ο Πορτογάλος τενίστας στην Daily Mail, πριν από τη σύγκρουση – και την ήττα, 6-3,7-6 (9) μαζί με τον Αυστριακό Λούκας Μίντλερ-στο διπλό με τους Τζέιμι Μάρεϊ και Ρατζίβ Ραμ.

«Εύχομαι τα καλύτερα στην οικογένειά του. Ξέρω ότι έχουν καλούς ανθρώπους γύρω τους, οπότε ελπίζω να μπορέσουν να το ξεπεράσουν αυτό. Ξέρω τι πέρασε, τι πέτυχε στην καριέρα του και εκτός έδρας. Αποτελεί λοιπόν μεγάλη έμπνευση για μένα», πρόσθεσε.

#Wimbledon will allow Francisco Cabral (and other players) to break the dress code in tribute do Diogo Jota. pic.twitter.com/3OHmpMbQju

— José Morgado (@josemorgado) July 3, 2025