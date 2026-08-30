Η Ίντερ πέρασε από τη Σαρδηνία επικρατώντας με 1-0 της Κάλιαρι χάρη στο γκολ του Τσαλχάνογλου, ενώ η Λάτσιο νίκησε με το ίδιο σκορ τη Τζένοα στο «Olimpico». Δύο στα δύο για τον Τάσο Δουβίκα, που έδωσε τεράστια εκτός έδρας νίκη στην Κόμο με 2-1 επί της Νάπολι.

Η Ίντερ έκανε το 2/2 στη Serie A, επικρατώντας με 1-0 της Κάλιαρι στην «Unipol Domus», σε ένα παιχνίδι όπου το γρήγορο γκολ του Χακάν Τσαλχάνογλου αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στους πρωταθλητές Ιταλίας τη δεύτερη νίκη τους στο νέο πρωτάθλημα. Οι «νερατζούρι» μπήκαν αποφασιστικά στο παιχνίδι και μόλις στο 9ο λεπτό πήραν το προβάδισμα. Ο Νικολό Μπαρέλα βρήκε τον Τσαλχάνογλου και ο Τούρκος μέσος με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

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