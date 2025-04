Στην πρεμιέρα του νορβηγικού πρωταθλήματος ο τερματοφύλακας της νεοφώτιστης Μπρίνε πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, που τον έκανε πλουσιότερο κατά… 120 αυγά.

Ναι καλά διαβάσατε…

Στην επιστροφή της στην Eliteserien μετά από 22 χρόνια η Μπρίνε ηττήθηκε με 1-0 από την περσινή πρωταθλήτρια Μπόντο Γκλιμτ, ωστόσο στο εν λόγω ματς πρωταγωνίστησε ο θηριώδης (έχει ύψος 2,02μ) πορτιέρε των γηπεδούχων, ο οποίος έκανε εντυπωσιακές επεμβάσεις, αποκρούοντας μάλιστα και πέναλτι.

Έτσι με το… σπαθί του κέρδισε τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης, παίρνοντας για αυτήν τη διάκρισή του δώρο… 120 αυγά!

Αυτό συνέβη καθώς τοπικό πτηνοτροφείο, που είναι χορηγός της Μπρίνε, προσφέρει αυτό το ιδιαίτερο έπαθλο στον πολυτιμότερο παίκτη κάθε αγώνα.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν αστείο, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν», δήλωσε ο Ντε Μπερ, με το βλέμμα του στη φωτογραφία να αποκαλύπτει την αμηχανία του.

No Champagne, just eggs! 🍾🥚

Jan de Boer’s man of the match gift was slightly unconventional 🤣

[📸 Bryne FK] pic.twitter.com/perjiBnumI

— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 1, 2025