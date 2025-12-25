Όσοι λένε ότι τα έχουν δει όλα στα γήπεδα καλά θα κάνουν να αναθεωρήσουν. Κι αυτό γιατί σε παιχνίδι ποδόσφαιρου στην Αλβανία τερματοφύλακας τα… βρόντηξε, παίρνοντας -αυτοβούλως- πρόωρα τον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Ο Ζερεμί Βασού, περί ου ο λόγος, ο οποίος υπερασπίζεται την εστία της Μπίλις στο 42ο λεπτό του αγώνα κόντρα στη Βόρα, για την 18η αγωνιστική της Superiore, που είναι η πρώτη κατηγορία του αλβανικού ποδοσφαίρου, ενώ η ομάδα του έχανε με 2-0, αποφάσισε να αποχωρήσει από το γήπεδο, αφήνοντας εμβρόντητους όσους παρακολουθούσαν το ματς.

Το γιατί αποφάσισε να εγκαταλείψει τη μάχη ουδείς μπορεί να πει με σιγουριά, με την κίνησή του πάντως να δημιουργεί ερωτήματα σε συμπαίκτες και αντιπάλους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρέφερι της αναμέτρησης έδειξε κίτρινη κάρτα στον Βασού για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Για την ιστορία η Μπίλιτς ηττήθηκε με 4-1 σκορ από τη Βόρα.