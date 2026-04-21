Με αποκλεισμό τεσσάρων αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Βόσνιος προπονητής της Ναντ Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς από την πειθαρχική επιτροπή της γαλλικής λίγκας (LFP), εξαιτίας της αποβολής του και της επιθετικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μπρεστ που έληξε με το σκορ στο 1-1.

Ο προπονητής της Ναντ, ο οποίος υπερασπίστηκε τον εαυτό του μέσω τηλεδιάσκεψης, παραμονή του αγώνα στο «Parc des Princes» εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν (22/4), θα χάσει τον αγώνα εναντίον της παριζιάνικης ομάδας, και ακόμα τρία παιχνίδια.

Αντίθετα, θα βρίσκεται στον πάγκο της Ναντ για τον εντός έδρας αγώνα εναντίον της Τουλούζ στις 17 Μαΐου, την τελευταία αγωνιστική της Ligue 1.

Έξαλλος μετά την αποβολή του αμυντικού του Ντεμέν Ταμπιμπού μετά από έλεγχο VAR, ο Βαχίντ Χαλιλχότζιτς αποβλήθηκε από τον διαιτητή Γκιγιόμ Παραντί. Στη συνέχεια εθεάθη να αγγίζει σωματικά τον αναπληρωματικό διαιτητή, Φλοράν Μπατά, από τον οποίο τον χώρισε ο παίκτης της Ναντ, Τσιντόζι Αουαζιέμ, πριν επιτεθεί λεκτικά στον πρώτο διαιτητή, λέγοντας επανειλημμένα: «Δεν ντρέπεσαι;»