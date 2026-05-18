Τρομερή ζήτηση έχει η διοργάνωση της τελικής φάσης του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2028. Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια και Ζιμπάμπουε έχουν υποβάλει αίτηση για τη συνδιοργάνωση της τελικής φάσης, ενώ δεν υπάρχει επίσημο σχέδιο από την αφρικανική συνομοσπονδία ποδοσφαίρου (CAF).

Οι τρεις τελευταίες διοργανώσεις έχουν διεξαχθεί στην κεντρική, δυτική και βόρεια Αφρική, και οι τελικοί του 2027 θα συνδιοργανωθούν από την Κένυα, την Ουγκάντα και την Τανζανία στα ανατολικά της ηπείρου.

«Υποβάλαμε εγκαίρως την υποψηφιότητά μας για να φιλοξενήσουμε το τουρνουά στη νότια Αφρική», δήλωσε ο Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Μποτσουάνα, Ταρίκ Μπαμπίτσενγκ, σε δημοσιογράφους στη Χαράρε, όπου εξελέγη νέος πρόεδρος του συμβουλίου των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Νότιας Αφρικής (COSAFA).

Η Νότια Αφρική, η Ναμίμπια και η Ζιμπάμπουε θα συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκετ του 2027 τον επόμενο χρόνο.

Η Νότια Αφρική (1996 και 2013) και η Αγκόλα (2010) είναι οι μόνες χώρες της Νότιας Αφρικής που έχουν φιλοξενήσει το Κύπελλο Εθνών στο παρελθόν.