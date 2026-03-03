Ο Άντι Ρόμπερτσον μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και θα αποχωρήσει από την Λίβερπουλ, ακολουθώντας τον δρόμο που πήρε πέρσι ο βασικός δεξιός μπακ των «ρεντς», Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, που πλέον είναι κάτοικος Μαδρίτης.

Ο 31χρονος Σκωτσέζος διεθνής αριστερός μπακ έχει μπει στο μεταγραφικό στόχαστρο της Σέλτικ και φέρεται να εξετάζει τη μετακίνησή του στην ομάδα, από τις ακαδημίες της οποίας ξεκίνησε την καριέρα του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Football Insider» ο Ρόμπερτσον θα αποχωρήσει από το Λίβερπουλ, μετά από οκτώ χρόνια με βασικό του προορισμό τη Γλασκώβη.

Πάντως έχει επίσης προτάσεις από Άστον Βίλα, Γουλβς και Κρίσταλ Πάλας για να παραμείνει στην Premier League.