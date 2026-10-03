Η Γερμανία έφτασε στην Τούμπα με έναν ακόμη καινούργιο τερματοφύλακα και με την πίεση του αποτελέσματος να μεγαλώνει…

Σύμφωνα με το Kicker, όλα δείχνουν ότι ο Φιν Ντάμεν της Άουγκσμπουργκ θα ξεκινήσει βασικός στον αυριανό αγώνα (21:45) για το Nations League με την Ελλάδα στην Τούμπα και θα γίνει ο τέταρτος διαφορετικός τερματοφύλακας που χρησιμοποιεί ο Γιούργκεν Κλοπ σε ισάριθμα παιχνίδια. Τελευταία φορά που συνέβη κάτι ανάλογο ήταν πριν από έξι χρόνια, μεταξύ Νοεμβρίου 2019 και Σεπτεμβρίου 2020, όταν οι Νόιερ, Τερ Στέγκεν, Τραπ και Λένο πέρασαν διαδοχικά από την εστία της Εθνικής.

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