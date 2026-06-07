Κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο συνοδεύεται από δεκάδες προβλέψεις, αλγόριθμους, στατιστικά μοντέλα και φυσικά… κάθε λογής «μάντεις». Αυτή τη φορά όμως υπάρχει μια πρόβλεψη που έχει τραβήξει περισσότερο από κάθε άλλη τα βλέμματα, καθώς προέρχεται από έναν άνθρωπο που μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί εντυπωσιακά εύστοχος.

Ο λόγος για τον Γιόακιμ Κλεμέντ, τον Γερμανό οικονομολόγο και στρατηγικό αναλυτή, ο οποίος υποστηρίζει πως δεν διαθέτει κάποια μυστική ικανότητα, αλλά ένα μοντέλο ανάλυσης βασισμένο σε δεδομένα, ιστορικά στοιχεία και αγωνιστικές παραμέτρους.

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