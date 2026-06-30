Τι έγινε, ρε μάγκα μου; Το παράθυρο που άνοιξε στο Μουντιάλ 2026 για τις ΗΠΑ δεν είναι τυχαίο, μοιάζει σχεδόν φτιαγμένο στα μέτρα τους. Ο αποκλεισμός Γερμανίας και Ολλανδίας άλλαξε τη φυσιογνωμία του δρόμου προς τον τελικό, βγάζοντας από τη μέση δύο ομάδες που θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο μέχρι τα ημιτελικά. Και σε μια διοργάνωση που οι συνδιοργανωτές θέλουν να μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη αμερικανική γιορτή, αυτό είναι λίρα εκατό. Το έχει δουλέψει το πράμα, ο ξανθός. Θα τους καθαρίσει όλους.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr