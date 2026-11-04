Ο Πέδρο Λουίς Ριπόλ (συνεργάτης στο Ιατρικό Κέντρο Αριστείας Ripoll and De Pardo της FIFA), εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή της Τενερίφη, Χεσούς ντε Μιγκέλ και προέτρεψε για συνεχή επαγρύπνηση στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων όταν συμβαίνουν τραυματισμοί στο γήπεδο.

Το τραγικό συμβάν, επανέφερε ζητήματα όπως η εφαρμογή των κανονισμών σε τέτοιου είδους γεγονότα και η καταλληλότητα των γηπέδων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

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