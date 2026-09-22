Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Έλι Ζούνιορ Κρουπί επιδιώκει η διοίκηση της Μπόρνμουθ για ένα ακόμη χρόνο, καθώς θέλει να κρατήσει μακριά του το ενδιαφέρον άλλων ομάδων.

Ο 20χρονος Γάλλος επιθετικός αγωνίζεται στους «Τσέρις» από το καλοκαίρι του 2025, όταν και αποκτήθηκε από τη Λοριάν και από τότε έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του, προκαλώντας το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων. Έτσι, η Μπόρνμουθ του προσφέρει συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Football London» ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Λίβερπουλ και γι’ αυτό η διοίκηση της Μπόρνμουθ σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο. Ο Μίκελ Αρτέτα πάντως έχει τον νεαρό Γάλλο φορ στην πρώτη θέση της λίστας του και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο η Άρσεναλ θα κινηθεί για την απόκτηση του.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr