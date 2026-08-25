Η Νότιγχαμ Φόρεστ πάει να ταράξει τα νερά στο Νησί! Ο σύλλογος του Βαγγέλη Μαρινάκη, σύμφωνα με τη L’Equipe κινείται για την απόκτηση του Λουίς Σουάρες.

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ θέλει να αναβαθμίσει την επιθετική της γραμμή και έχει βάλει στο μάτι τον Κολομβιανό φορ, ο οποίος την περσινή σεζόν με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν σταματούσε να σκοράρει καθώς σε 53 εμφανίσεις μέτρησε 38 τέρματα, ενώ μοίρασε και 9 ασίστ.

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