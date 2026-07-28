Ο Λιβάι Γκαρσία, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ρωσία, έχει ζητήσει από τον ατζέντη του να του βρει νέα ποδοσφαιρική «στέγη», προκειμένου να αποχωρήσει από τη Σπαρτάκ Μόσχας.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο αποφάσισε να αποχωρήσει από τον ρωσικό σύλλογο καθώς έχει χάσει την θέση του στο αρχικό σχήμα και ο χρόνος συμμετοχής του είναι περιορισμένος.

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