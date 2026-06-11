Η διοίκηση της Μπόρνμουθ θέλει να διατηρήσει στην ομάδα τον Χρήστο Μανδά. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Mirror» δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς ύψους 17 εκατ. ευρώ, ωστόσο ζήτησε από την ομάδα της Ρώμης να ανανεώσει τον δανεισμό του.

Αυτή τη φορά αναμένεται να μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς 15 εκατ. ευρώ με τον Μανδά να συνεχίσει να αγωνίζεται βασικός στους «Τσέρις».

Ο Χρήστος Μανδάς ξεκίνησε τον Ιανουάριο το «ταξίδι» του στην Premier League, καθώς η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε την απόκτηση του από τη Λάτσιο, δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Έλληνας διεθνής γκολκίπερ δεν βρισκόταν τότε στις επιλογές του προπονητή της ιταλικής ομάδας, Μαουρίτσιο Σάρι από την έναρξη της περιόδου, η αγγλική ομάδα αποφάσισε να τον εντάξει στο δυναμικό της και να τού δώσει την ευκαιρία να αγωνιστεί στην Αγγλία.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας μετακόμισε δανεικός με το «ενοίκιο» να κοστίζει τρία εκατ. ευρώ.