Ο Ντάνι Θεμπάγιος αναζητεί τρόπο να αποχωρήσει από την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς δεν έχει θέση στην αρχική ενδεκάδα της «βασίλισσα». Για τον 29χρονο μέσο, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 ενδιαφέρεται η Μπέτις, ωστόσο η «AS» αναφέρει ότι ο ποδοσφαιριστής έχει αποφασίσει να φορέσει τη φανέλα του Αγιαξ, με το κόστος της μεταγραφής να μη ξεπερνά τα πέντε εκατ. ευρώ.

Ο Θεμπάγιος αναδείχτηκε από την ομάδα της Σεβίλλης και το 2017 εντάχθηκε στο δυναμικό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο μεταξύ ο νέος τεχνικός του Αγιαξ, ο Ισπανός Μίτσελ, που αποχώρησε από τη Τζιρόνα στο τέλος της σεζόν, θέλει να πάρει στο Άμστερνταμ έναν ακόμη παίκτη από το ισπανικό πρωτάθλημα.

Πρόκειται για τον Γερμανό τερματοφύλακα, Μαρκ Αντρέ τερ Στέγκεν, ο οποίος έχει δύο ακόμη χρόνια συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα, αλλά δεν είναι στα πλάνα του Χάνσι Φλικ.

Μίτσελ και Τερ Στέγκεν συνεργάστηκαν το τελευταίο εξάμηνο στην Τζιρόνα, όπου αγωνίστηκε δανεικός.