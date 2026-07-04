Τον Κριστ Ινάο Ουλάι έχει ξεχωρίσει η Νότιγχαμ Φόρεστ. Πρόκειται για ένα από τα νέα μεγάλα ταλέντα της Ακτής Ελεφαντοστού και ένα από μεγαλύτερα του αφρικάνικου ποδοσφαίρου, με την Φόρεστ να τον προορίζει για αντικαταστάτη του Έλιοτ Άντερσον, που θα φύγει για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο 20χρονος κεντρικός μέσος, που εντυπωσίασε στο πρόσφατο Κόπα Άφρικα και ξεχωρίζει και στο Μουντιάλ, είναι βασικός στέλεχος της Τραμπζονσπόρ και την περασμένη σεζόν έχει δύο γκολ και τέσσερις ασίστ σε 31 αγώνες με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας.

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