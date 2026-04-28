Ο Σκοτ Πάρκερ πρόκειται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Μπέρνλι, καθώς δεν μπόρεσε να την διατηρήσει στην Premier League και η διοίκηση ψάχνει τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Mirror» πρώτος στη λίστα είναι ο Στίβεν Τζέραρντ.

Ο Άγγλος αποχώρησε στις αρχές του 2025 από τη Σαουδική Αραβία και τον πάγκο της Αλ Ετιφάκ μετά από 18 μήνες. Πλέον, επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία και από τότε ψάχνει για νέα δουλειά.

Ο διάσημος Άγγλος διεθνής μέσος και εμβληματικός αρχηγός της Λίβερπουλ είχε αναλάβει καθήκοντα το καλοκαίρι του 2023 και είχε συμβόλαιο ως το 2027 με την ομάδα της Daudi Pro League.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως η διοίκηση της Μπέρνλι πρότεινε στον 45χρονο κόουτς διετές συμβόλαιο συνεργασίας και 100 εκατ. λίρες για μεταγραφές, ώστε να κάνει πρωταθλητισμό την επόμενη σεζόν στην Championship και να την οδηγήσει εκ νέου στην Premier League το καλοκαίρι του 2027.