Ένα απροόοπτο περιελάμβανε η σημερινή προπόνηση της Θέλτα, με την οποία συνεχίστηκε η προετοιμασία της εν όψει του πρώτου της αγώνα με τον ΠΑΟΚ, για τα πλέι οφ του Europa League.

Αυτό αφορά στον Ούγκο Σοτέλο, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στη διάρκεια του προγράμματος, κι έτσι δεν θα είναι σε θέση να ενισχύσει την ομάδα του στην Τούμπα

Από εκεί και πέρα, δεδομένη είναι εδώ και καιρό η απουσία του αμυντικού, Άλβαρο Νούνιες, ο οποίος ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς μετά τον τραυματισμό του, αλλά μοιάζει απίθανο να προλάβει ακόμη και τη ρεβάνς στο Βίγκο στις 26 Φεβρουαρίου.