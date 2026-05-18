Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έχει μυϊκές ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα και θα υποβάλλεται σε θεραπείες όλη την εβδομάδα.

Δώδεκα ημέρες πριν από τον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη (30/5), ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ, ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» και επιθετικός της πρωταθλήτριας Γαλλίας και Ευρώπης προσπαθεί να είναι έτοιμος για το ματς της χρονιάς.

«Αντικαταστάθηκε προληπτικά κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα (17/5), εναντίον της Παρί (ήττα με 2-1), λόγω μυϊκών ενοχλήσεων στη δεξιά γάμπα, και θα παραμείνει υπό θεραπεία για τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε η Παρί Σεν Ζερμέν.