Μόλις λίγα 24ωρα μετά την παρουσία του στο Τορίνο για την παραλαβή του βραβείου Golden Boy Web 2025, ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στο Κερατσίνι, στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Γνώρισε την αποθέωση από τους μικρούς φίλους του ποδοσφαίρου

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού γνώρισε την αποθέωση από μαθητές όλων των ηλικιών, φωτογραφήθηκε μαζί τους και μίλησε για τη δύναμη της θέλησης και της πίστης στον εαυτό. Οι μικροί φίλοι του ποδοσφαίρου τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό, ζητώντας αυτόγραφα και φωτογραφίες από το «Χρυσό Παιδί» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Δείτε το βίντεο