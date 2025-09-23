Φτωχότερο είναι από σήμερα το παγκόσμιο τένις, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Νίκολα Πίλιτς, ο οποίος υπήρξε ο μέντορας του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο εκλιπών, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στη Ριέκα της Κροατίας, υπήρξε μεγάλη μορφή του αθλήματος.

Στη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε εννέα τίτλους και έφτασε έως την 6η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Επίσης, ήταν ένας από τους πρώτους φιναλίστ Grand Slam στην εποχή του Open, έχοντας φτάσει στον τελικό του Γαλλικού Όπεν το 1973, όπου ηττήθηκε από τον Ιλίε Ναστάζε, ενώ το 1970 είχε κατακτήσει το διπλό στο US Open.

Μετά το τέλος της καριέρας του δημιούργησε ακαδημία στο Μόναχο, όπου εκεί γαλούχησε γενιές τενιστών, βάζοντας έτσι τη σφραγίδα του στην παγκόσμια ιστορία του αθλήματος.

Ο Κροάτης προπονητής, ο οποίος είναι ο μοναδικός προπονητής που κατέκτησε το Davis Cup με τρεις διαφορετικές χώρες (Δυτική Γερμανία, Κροατία και Σερβία) ανέλαβε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, όταν ο «Νόλε» ήταν μόλις 12 ετών, σπάζοντας τον κανόνα του να μην δουλεύει με παιδιά κάτω των 14.

Καθοριστικό ρόλο για να συμβεί αυτό έπαιξε η φίλη του Γέλενα Γκέντσιτς, η οποία τον έπεισε να αναλάβει τον ταλαντούχο τότε τενίστα, ο οποίος έμελλε να γίνει ο πρώτος σε κατακτήσεις Grand Slam.

O Τζόκοβιτς σε παλιότερες δηλώσεις του για τον Πίλιτς τον είχε χαρακτηρίσει «τενιστικό πατέρα και μέντορα, αναγνωρίζοντας την τεράστια συμβολή που είχε στην μετέπειτα λαμπρή πορεία του στον χώρο του τένις.