Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο πρώην παίκτης του Πανιωνίου, Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ΜΜΕ της Σερβίας ο εκλιπών, που φόρεσε τη φανέλα του «ιστορικού» από το 2011 έως το 2013, πέθανε, μετά από έμφραγμα σε αγώνα παλαιμάχων του Ερυθρού Αστέρα.

Τον Μιλοβάνοβιτς αποχαιρέτησε η ομάδα της Νέας Σμύρνης με ποστάρισμά της στα social media του συλλόγου.

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο χαμό του Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» ανέφεραν οι κυανέρυθροι στην ανάρτησή τους.



Η καριέρα του

Ο Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς αγωνίστηκε σε 16 αγώνες με τη φανέλα του Πανιωνίου αλλά πρόλαβε να δεθεί τόσο με την ομάδα, όσο και με την Ελλάδα, για την οποία δήλωσε πως του άρεσε τόσο που θα σκεφτόταν ακόμα και μόνιμη εγκατάσταση.

Ήδη από τα 17 του ήταν μέλος της πρώτης ομάδας του Ερυθρού Αστέρα και κατέκτησε τρία πρωταθλήματα μαζί του, ενώ λατρεύτηκε για κάποια γκολ του απέναντι στη Παρτιζάν.

Για ένα διάστημα δοκίμασε την τύχη του και στη Γαλλία, συγκεκριμένα στη Λανς, παίζοντας σε δεύτερη και πρώτη κατηγορία.

Με την Εθνική Σερβίας είχε συμμετάσχει και στην αποστολή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, έπαιξε δύο φορές και με την πρώτη ομάδα αλλά οι μεγαλύτερες του στιγμές ήταν ως μέλος της Κ-21, όπου έφτασε στον τελικό του Ευρωπαϊκού του 2007 αλλά ηττήθηκαν από την Ολλανδία.

Ο ίδιος ήταν εκ των πρωταγωνιστών και σκόραρε και με πολύ όμορφο γκολ απέναντι στην Ιταλία.