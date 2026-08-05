Ένα γκολ του πρώην επιθετικού του Λεβαδειακού, Άλεν Όζμπολτ στο 22ο λεπτό χάρισε ένα τεράστιας σημασίας «διπλό» στον Απόλλωνα Λεμεσού στην έδρα της νορβηγικής Μπραν στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον Γ’ προκριματικό του Conference League και πήρε ισχυρό προβάδισμα εν όψει της ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην Κύπρο.

Ο νικητής απ’ το συγκεκριμένο ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα play off του Conference League, τον ηττημένο του ζευγαριού ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ στον Γ’ προκριματικό του Europa League.

Μπραν (Έιρικ Χόρνελαντ, 4-3-3): Ντίνγκελαντ, Ντε Ρόβε, Πάλεσεν, Πέντερσεν, Σόλτβελντ, Ίνγκασον (68′ Βάσμπεργκ), Σόρενσεν, Γκούντμουντσον (86′ Φίνε), Έρικσεν, Χολμ (69′ Μάγκνουσον), Κάστρο.

Απόλλων Λεμεσού (Ερνάν Λοσάντα, 4-3-3): Κουν, Γκασπάρ, Κονομής (57′ Αϊβού), Κβίντα, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Βέισμπεκ (75′ Ροντρίγκες), Μπράουν, Εσκρίτσε (86′ Μπαλογιάννης), Μπράντον Τόμας (86′ Ζήνωνος), Όζμπολτ (75′ Ντουόντου).