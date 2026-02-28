Οι Μπακς γνώρισαν βαριά ήττα από τους Νικς, ενώ Πίστονς και Θάντερ επικράτησαν αμφότεροι των αντιπάλων τους στην παράταση. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ επέστρεψε στην δράση μετά από απουσία 9 αγώνων και ήταν… καταιγιστικός.

Στην Οκλαχόμα είχαμε τιτανομαχία ανάμεσα στους δύο τελευταίους MVP. Γιόκιτς και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ βρέθηκαν αντιμέτωποι στο παρκέ με τον τελευταίο να κερδίζει αυτή την άτυπη «μάχη» καθώς η ομάδα του, οι Θάντερ επικράτησαν των Νάγκετς στην παράταση με 127-121.

Ο Καναδός σούπερ σταρ γύρισε στην δράση μετά από απουσία 9 αγώνων και ήταν σαν να μην έλειψε ποτέ. Με 36 πόντους στην κανονική διάρκεια (δεν αγωνίστηκε στην παράταση), επέστρεψε στις υψηλές πτήσεις και χάρισε μια σπουδαία νίκη στην ομάδα του.

