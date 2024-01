Η πτήση της αποστολής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γκάμπια ήταν εφιαλτική. Την Τετάρτη (11/1) οι ποδοσφαιριστές λιποθύμησαν εξαιτίας έλλειψης οξυγόνου, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές δύο από τους παίκτες της εθνικής ομάδας είναι ακόμα σε σοκ μετά από αυτή την τραυματική εμπειρία.

Η αποστολή ταξίδευε με προορισμό την Ακτή Ελεφαντοστού όπου θα διεξαχθεί το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ωστόσο μετά από όλα όσα έγιναν το αεροπλάνο επέστρεψε στη χώρα και θα πετάξει με άλλο αεροσκάφος για την Ακτή Ελεφαντοστού την Πέμπτη (11/01).

Η Γκάμπια βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με Σενεγάλη, Καμερούν και Γουινέα.

🚨🇬🇲 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚! An incident occurred during Gambia’s flight to AFCON – several of them fainted due to a lack of oxygen on the plane. The reason: the size of the plane. ✈️

Two of the national team players are still in shock following this traumatic experience.

