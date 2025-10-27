Στο πένθος βυθίστηκε η Ρεάλ Σαραγόσα και το ισπανικό ποδόσφαιρο. Ο Χόρχε Κασάδο, παίκτης της ομάδας Junior A, απεβίωσε τη Δευτέρα, σε ηλικία 15 ετών.

Ο νεαρός παίκτης ήταν στην ομάδα από την ίδρυσή της και διένυε την έκτη σεζόν του, ενώ είχε επίσης κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα πριν από τον ξαφνικό θάνατό του.

Οι «Μπλανκίγιος» ανακοίνωσαν ότι κήρυξαν τη σημερινή ημέρα, επίσημη ημέρα πένθους, κι ανέστειλαν κάθε δραστηριότητα στο προπονητικό κέντρο (Sports City) μετά από αυτή την θλιβερή είδηση.

El primer equipo ha guardado un minuto de silencio en memoria de Jorge Casado No se llevará a cabo el entrenamiento que estaba programado debido al día de luto decretado en nuestra Ciudad Deportiva Desde el Real Zaragoza reiteramos nuestras profundas condolencias a familiares y… pic.twitter.com/Tio94PhGyW — Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 27, 2025

«Έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης στα αποδυτήρια και αφήνει ένα αναντικατάστατο κενό στην ομάδα του. Η Sports City, συντετριμμένη από αυτή την τραγική είδηση, θα αναστείλει πλήρως τις δραστηριότητές της και η πρώτη ομάδα θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή, πριν από την προπόνηση», ανακοίνωσε ο σύλλογος της ισπανικής Β΄ Εθνικής.

«Στη Ρεάλ Σαραγόσα, συντετριμμένοι από αυτή την απώλεια, συμμεριζόμαστε την απέραντη θλίψη της οικογένειας και των αγαπημένων του Χόρχε. Ο σύλλογος τούς στέλνει όλη την αγάπη και τη δύναμή του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χόρχε».

La familia zaragocista, de luto por el fallecimiento del jugador cadete Jorge Casado El club decreta día de luto oficial y toda la estructura de la Ciudad Deportiva paralizará su actividad este luneshttps://t.co/Si8S3kxszD pic.twitter.com/RgNaxHlOAw — Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 27, 2025

Χα.Π.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ