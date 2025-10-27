Στο πένθος βυθίστηκε η Ρεάλ Σαραγόσα και το ισπανικό ποδόσφαιρο. Ο Χόρχε Κασάδο, παίκτης της ομάδας Junior A, απεβίωσε τη Δευτέρα, σε ηλικία 15 ετών.

Ο νεαρός παίκτης ήταν στην ομάδα από την ίδρυσή της και διένυε την έκτη σεζόν του, ενώ είχε επίσης κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα πριν από τον ξαφνικό θάνατό του.

Οι «Μπλανκίγιος» ανακοίνωσαν ότι κήρυξαν τη σημερινή ημέρα, επίσημη ημέρα πένθους, κι ανέστειλαν κάθε δραστηριότητα στο προπονητικό κέντρο (Sports City) μετά από αυτή την θλιβερή είδηση.

«Έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης στα αποδυτήρια και αφήνει ένα αναντικατάστατο κενό στην ομάδα του. Η Sports City, συντετριμμένη από αυτή την τραγική είδηση, θα αναστείλει πλήρως τις δραστηριότητές της και η πρώτη ομάδα θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή, πριν από την προπόνηση», ανακοίνωσε ο σύλλογος της ισπανικής Β΄ Εθνικής.

«Στη Ρεάλ Σαραγόσα, συντετριμμένοι από αυτή την απώλεια, συμμεριζόμαστε την απέραντη θλίψη της οικογένειας και των αγαπημένων του Χόρχε. Ο σύλλογος τούς στέλνει όλη την αγάπη και τη δύναμή του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χόρχε».

Χα.Π.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ

