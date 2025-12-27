Ο θρήνος έχει σκεπάσει το «Μεστάγια», καθώς η Βαλένθια θρηνεί τον θάνατο του προπονητή της ομάδας γυναικών του συλλόγου, Φερνάντο Μαρτίν και τριών μελών της οικογένειάς του.

Ο τεχνικός των «νυχτερίδων» μαζί με τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του, ηλικίας 9, 10 και 12 ετών, βρήκαν τραγικό θάνατο στην Ινδονησία, όταν τουριστικό σκάφος βυθίστηκε στα νερά του Εθνικού Πάρκου Κομόντο, ανατολικά του Μπαλί.

Ο Φερνάντο Μαρτίν βρισκόταν στη χώρα για διακοπές, οι οποίες όμως εξελίχθηκαν σε οικογενειακή τραγωδία.

Η σύζυγός του και η μικρότερη κόρη της οικογένειας διασώθηκαν, με τη γυναίκα να επιβεβαιώνει αργότερα ότι είχαν παγιδευτεί τη στιγμή της βύθισης.

«Η Βαλένθια είναι βαθιά συγκλονισμένη από τον θάνατο του Φερνάντο Μαρτίν, προπονητή της ομάδας γυναικών της Βαλένθια Β’, και τριών από των παιδιών του σε τραγικό ναυτικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ινδονησία.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ο σύλλογος θέλει να εκφράσει τη στήριξη και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του στη Βαλένθια, την ομάδα γυναικών της Βαλένθια και της Ακαδημία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ισπανική ομάδα.

Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 11 άτομα, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις τοπικές αρχές.

