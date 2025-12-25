Τον χαμό της μόλις 18 ετών Ιζαμπέλ Μαρσινάκ θρηνεί ο αθλητισμός της Βραζιλίας.

Η πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής νέων το 2021 πέθανε την Τετάρτη (25.12.2025) από λέμφωμα Χότζκιν, έναν τύπο καρκίνου που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα, όπως ανέφερε η Ομοσπονδία Γυμναστικής Παρανά.

Η νεαρή γυμνάστρια θεωρήθηκε μία από τις μεγάλες ελπίδες της Βραζιλίας στη ρυθμική γυμναστική.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, είχε ήδη κερδίσει τίτλους σε περιφερειακό επίπεδο στην πολιτεία καταγωγής της, την Παρανά, στη νότια Βραζιλία, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.