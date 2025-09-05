Δύο από τους μεγαλύτερους πυγμάχους όλων των εποχών, ο Μάικ Τάισον και ο Φλόιντ Μέιγουεδερ, υπέγραψαν συμφωνία για να αναμετρηθούν σε έναν αγώνα που κανείς δεν περίμενε. Το σούπερ ματς, με τίτλο “Legend vs. Legend”, θα είναι επίδειξης και προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2026, με την ακριβή ημερομηνία και τοποθεσία να παραμένουν άγνωστες.

Ο Τάισον, 59 ετών, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την αναμέτρηση, δηλώνοντας: «Αυτός ο αγώνας είναι κάτι που ούτε ο κόσμος ούτε εγώ πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να συμβεί. Το μποξ έχει μπει σε μια νέα εποχή απρόβλεπτων εξελίξεων -και αυτός ο αγώνας είναι όσο απρόβλεπτος γίνεται».



Από την πλευρά του, ο Μέιγουεδερ, 48 ετών, διατηρεί την αυτοπεποίθησή του: «Αν κάνω κάτι, θα είναι μεγάλο και θρυλικό. Είμαι ο καλύτερος στο χώρο του μποξ. Αυτή η έκθεση θα δώσει στους φιλάθλους αυτό που θέλουν».

Ο αγώνας δεν θα επηρεάσει το αψεγάδιαστο ρεκόρ του Μέιγουεδερ (50-0), ενώ ο Τάισον επιστρέφει μετά την πολυσυζητημένη αναμέτρησή του με τον Τζέικ Πολ το 2024, που προσέλκυσε πάνω από 108 εκατομμύρια θεατές.

Η αναμέτρηση των δύο θρύλων αναμένεται να προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, όχι μόνο για την αγωνιστική της αξία, αλλά και για το συμβολισμό της: Δύο διαφορετικές εποχές, δύο διαφορετικά στυλ, μία κοινή κληρονομιά.

