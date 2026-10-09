Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην Κύπρο η απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση της χώρας να «μετακομίσει» στο νησί η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ως γνωστόν τα τελευταία χρόνια η «ομάδα του λαού» αγωνίζεται μακριά από τη χώρα της λόγω της κατάστασης ασφαλείας στο Ισραήλ και, όπως αποφασίστηκε αναμένεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα της το αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

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