Δύσκολο έργο έχει η Μαρία Σάκκαρη (Νο 37) στην πρεμιέρα της στο τουρνουά του Νότιγχαμ, καθώς θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο την Κινέζα Κινγουέν Ζενγκ.

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