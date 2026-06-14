Δύσκολο έργο έχει η Μαρία Σάκκαρη (Νο 37) στην πρεμιέρα της στο τουρνουά του Νότιγχαμ, καθώς θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο την Κινέζα Κινγουέν Ζενγκ.
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Δύσκολο έργο έχει η Μαρία Σάκκαρη (Νο 37) στην πρεμιέρα της στο τουρνουά του Νότιγχαμ, καθώς θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο την Κινέζα Κινγουέν Ζενγκ.
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