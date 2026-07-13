Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ τράβηξε τα βλέμματα κατά τη διάρκεια του τελικού του Wimbledon απέναντι στον Γιανίκ Σίνερ, όταν εθεάθη να κάνει ένεση ινσουλίνης στην αλλαγή γηπέδων πριν το δεύτερο σετ.

Μετά την κατάκτηση του πρώτου σετ με 7-6 και ενώ προηγείτο με 3-2 στο δεύτερο, ο Γερμανός τενίστας κάθισε στην καρέκλα του, έβγαλε από το ιατρικό του νεσεσέρ μία πένα ινσουλίνης και έκανε ένεση στο πόδι του, πριν επιστρέψει στον αγώνα.

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