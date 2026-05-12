H ενδεχόμενη αποχώρησή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς, είναι από τα θέματα που απασχολούν καθημερινά την επικαιρότητα στο ΝΒΑ.

Μάλιστα πρόσφατο δημοσίευμα στην Αμερική να αποκαλύπτει τις σκέψεις του Greek Freak για την επόμενη ομάδα του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σαμ Άμικ και του Athletic, εάν ο Έλληνας σούπερ σταρ αποχωρήσει από την ομάδα του Μιλγουόκι, τότε θα προτιμήσει να συνεχίσει σε ομάδα της Ανατολικής Περιφέρειας που θα έχει σαν στόχο την κατάκτηση του τίτλου.

