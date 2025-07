Το φίλαθλο κοινό των ΗΠΑ δεν έχει απολαύσει, όσο θα ήθελε, τον Κιλιάν Εμπαπέ εν δράσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, καθώς έχει αγωνιστεί ελάχιστα στη διοργάνωση.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από μία γαστρεντερίτιδα, που ταλαιπώρησε τον Γάλλο αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης , γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τα πρώτα τρία ματς της «βασίλισσας» και να αγωνιστεί από ένα ημίχρονο στα νοκ-άουτ απέναντι στις Γιουβέντους και Ντόρτμουντ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από αυτήν την περιπέτειά του ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας έχει χάσει έξι ολόκληρα κιλά μυϊκής μάζας και ως εκ τούτου ο οργανισμός του να αποδυναμωθεί αρκετά!

Έτσι, οι άνθρωποι των Μαδριλένων δεν θέλουν να ρισκάρουν, καθώς το συγκεκριμένο γεγονός, για έναν ποδοσφαιριστή αυτού του επιπέδου, είναι μεγάλο πρόβλημα.

Μένει να δούμε αν ο Τσάμπι Αλόνσο θα χρησιμοποιήσει τον αστέρα της ομάδας του στον αποψινό ημιτελικό (22:00, ANT1) απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

❗️Kylian Mbappé had lost 6KG, following food poisoning whilst at Club World Cup. @lequipe pic.twitter.com/pvXfNtmYJ0

— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 8, 2025