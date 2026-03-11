Η συζήτηση γύρω από την πιθανή αποχώρηση του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχει ανοίξει ένα ενδιαφέρον ερώτημα: τι προβλέπεται από τους κανονισμούς της FIFA σε μια τέτοια περίπτωση; Αν τελικά η εθνική ομάδα της χώρας αποφασίσει να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, η διεθνής ομοσπονδία έχει συγκεκριμένες επιλογές για να καλύψει το κενό.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι η αντικατάσταση του Ιράν από άλλη ομάδα. Συνήθως η FIFA καλεί την επόμενη καλύτερη ομάδα από την ίδια προκριματική ζώνη, δηλαδή από τα ασιατικά προκριματικά, ή κάποια από τις ομάδες που ηττήθηκαν στα διηπειρωτικά μπαράζ. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η ισορροπία των θέσεων ανά ήπειρο και δεν επηρεάζεται η δομή της διοργάνωσης.

