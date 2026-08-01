Ο Ρόντρι αποτελεί διακαή πόθο της Ρεάλ Μαδρίτης και του προέδρου της Φλορεντίνο Πέρεθ, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να δοθούν πολλά χρήματα διότι η Μάντσεστερ Σίτι στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, θέλει με αυτά τα λεφτά να αποκτήσει τον αντικαταστάτη του διεθνούς Ισπανού μέσου.

Ο κορυφαίος παίκτης του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν έχει απαντήσει στην πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του που του έκαναν οι «πολίτες» οι οποίοι ήδη έχουν βρει τον παίκτη που θα πάρει τη θέση του.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr