Την Πέμπτη (11/6) αρχίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο, με εναρκτήριο αγώνα αυτόν μεταξύ Μεξικό-Νότια Αφρική (22:00), αλλά χιλιάδες εισιτήρια της διοργάνωσης έχουν μείνει απούλητα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #εισιτήρια #Μουντιάλ