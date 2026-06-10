Την Πέμπτη (11/6) αρχίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο, με εναρκτήριο αγώνα αυτόν μεταξύ Μεξικό-Νότια Αφρική (22:00), αλλά χιλιάδες εισιτήρια της διοργάνωσης έχουν μείνει απούλητα.
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Την Πέμπτη (11/6) αρχίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο, με εναρκτήριο αγώνα αυτόν μεταξύ Μεξικό-Νότια Αφρική (22:00), αλλά χιλιάδες εισιτήρια της διοργάνωσης έχουν μείνει απούλητα.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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