Ανείπωτο πένθος στον ποδοσφαιρικό πλανήτη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του θρυλικού Φράνκο Μπαρέζι, ενός από τους κορυφαίος κεντρικούς αμυντικούς που πέρασαν στην ιστορία του αθλήματος και μίας από τις πιο εμβληματικές μορφές της Μίλαν και του ιταλικού ποδοσφαίρου, με τους «ροσονέρι» να αποχαιρετούν τον μεγάλο αρχηγό τους, μέσα από δύο ανατριχιαστικά βίντεο.

Ο Φράνκο Μπαρέζι δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά ένα σύμβολο της Μίλαν και μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του συλλόγου. Αγωνίστηκε με τη φανέλα των «ροσονέρι» για δύο δεκαετίες, από το 1977 έως το 1997, επιλέγοντας να συνδέσει ολόκληρη την καριέρα του με μία μόνο ομάδα.

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