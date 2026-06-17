Το ημερολόγιο έγραφε 22 Ιουνίου 1994 όταν στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα γράφτηκε ο πρόλογος για την πιο ανατριχιαστική και μαύρη ιστορία στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με τον Κολομβιανό αμυντικό Αντρές Εσκομπάρ να δολοφονείται έπειτα από το αυτογκόλ που πέταξε τους «Καφετέρος» εκτός διοργάνωσης.

Η εθνική ομάδα της Κολομβίας είχε φτάσει στα γήπεδα των ΗΠΑ ως το απόλυτο «κρυφό φαβορί» για την κατάκτηση του τροπαίου, έχοντας διαλύσει με 5-0 την Αργεντινή στα προκριματικά και έχοντας στις τάξεις της μία μυθική γενιά παικτών.

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